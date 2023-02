Potenza in festa per padre Giovanni Ricciardi. Spente le 100 candeline nella chiesta di Malvaccaro

Festeggiamenti a Potenza per i 100 anni di padre Giovanni Ricciardi, a cui è stata dedicata una santa messa e una festa nel rione di Malvaccaro nella serata di mercoledì. La comunità dei frati minori conventuali e tantissimi fedeli in festa nella parrocchia del Beato Bonaventura del capoluogo lucano. Alle 18:30 si è tenuta una solenne celebrazione presenziata dal vescovo monsignor Salvatore Ligorio e concelebrata dal ministro provinciale dei Frati minori conventuali, padre Cosimo Antonino. Durante la santa messa sono state ricordate le tante iniziative messe in campo da padre Giovanni e la sua opera in parrocchia. I fedeli si sono spostati, dopo la messa, nel salone parrocchiale. Il frate si può dire che per metà è totalmente cittadino di Potenza, essendo arrivato in città oltre mezzo secolo fa. Presenti per i festeggiamenti il sindaco di Potenza, Mario Guarente, che ha consegnato una targa celebrativa, e il presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, che ha fatto un regalo al centenario. “Auguri a Padre Giovanni. I suoi cento anni – ha dichiarato Giordano – rappresentano un patrimonio storico e umano che la nostra comunità deve custodire e utilizzare quale esempio per le nuove generazioni”. Presente anche e il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Mario Polese, che ha donato alcuni libri a padre Giovanni. È infatti amante di libri e vanta la realizzazione in convento di una fornitissima biblioteca. È nato a Napoli l’1 febbraio 1923 da Giovanni e Maria Todaro. È entrato nell’Ordine dei frati minori conventuali all’età di 13 anni al convento San Francesco di Ravello, dove ha poi intrapreso gli studi ginnasiali per concludere la licenza liceale a sant’Anastasia nel napoletano. Nel 1941 il noviziato a Montella, Napoli nel 1945 iniziò la professione perpetua. Ha poi iniziato a Portici, presso il convento di sant’Antonio, il suo percorso teologico e nella stessa città ha ricevuto l’ordinazione presbiterale. Insegnante del seminario a Ravello, dal 1967 inizia il suo cammino pastorale in terra lucana: per 6 anni come Guardiano a Potenza presso il convento san Francesco, e altri sei anni, sempre come Guardiano presso il convento Sant’Antonio a Melfi, fino al suo definitivo trasferimento a Potenza ricevendo nel 1987 l’incarico di parroco nel nuovo rione di Malvaccaro. È voluto bene da tutti e la grande partecipazione e il calore della festa hanno dimostrato tutto ciò.

Claudio Buono