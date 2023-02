Tito, il 7 febbraio la presentazione del circuito di moneta complementare “TitoPay”

Si tratta di un circuito di moneta complementare che aiuta le piccole e medie imprese e l’economia circolare sul territorio

TitoPay, io compro sul territorio. E’ questo il motto della nuova iniziativa che verrà presentata a Tito martedì 7 febbraio, alle ore 15:30, presso la sala convegni “Don Domenico Scavone”. Si tratta di un circuito di moneta complementare che aiuta le piccole e medie imprese e l’economia circolare sul territorio. E a tal proposito, per conoscere meglio l’iniziativa, è stato organizzato un incontro tra i rappresentanti e ideatori del progetto e l’amministrazione comunale con cittadini e imprese del territorio, alla presenza del sindaco Graziano Scavone. A ideare l’iniziativa è Pianeta Genius, società di Potenza, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Tito. Pianeta Genius è leader nella realizzazione software gestionali di sviluppo marketing territoriali, e ha sviluppato un programma di affiliate marketing ai fini di aumentare il potere d’acquisto alle famiglie e imprese, abbattere i costi di gestione sulle transazioni bancarie, far circolare maggiore economia sul territorio a salvaguardia d’ imprese e posti di lavoro. Grazie al gestionale di ultima generazione, si sarà in grado di realizzare circuiti di moneta complementare territoriale da utilizzare come mezzo di scambio. Le monete complementari sono in uso in diverse realtà d’Italia e d’Europa e nascono per affiancare la moneta ufficiale e non per sostituirla. Li dove le amministrazioni, le PMI e i cittadini comprendono l’efficacia del concept del sistema, si è verificato un beneficio immediato che ha portato sul territorio un aumento reale di circolazioni delle merci, l’apertura di nuove attività commerciali, ripresa dei servizi associativi utili al benessere sociale collettivo, mantenimento sostanziale dello spopolamento territoriale, aumento delle nascite. Previsti anche dei benefit, che vengono erogati attraverso i circuiti di moneta complementare, come: piani welfare, premi produzione, buoni pasto, contributi sociali, buoni spesa, contributi attività di associazionismo sportivo-culturale-ludico ricreativo, voucher turistici e altro.