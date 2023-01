Partito Democratico, il nuovo segretario regionale sarà il sindaco di Picerno Giovanni Lettieri

Sarà Giovanni Lettieri, 51 anni il prossimo novembre, il nuovo segretario regionale del Partito Democratico. Attorno al nome del sindaco di Picerno è stata trovata l’unità del partito, che andrà a congresso con un candidato unitario.

“È tutto vero, è finalmente ufficiale. Giovanni Lettieri sarà il segretario regionale del Partito Democratico della Basilicata”, ha commentato Carmine Caivano, consigliere comunale e già vice sindaco di Picerno, che ha sin da subito sostenuto Lettieri: “La soddisfazione dell’unità del PD raggiunta su Giovanni Lettieri segretario e l’orgoglio di presentare la sua candidatura e la lista unitaria mi onora, onora i circoli territoriali, i Sindaci, gli amministratori e il partito Democratico Regionale nella sua interezza. Oggi inizia una nuova fase politica, si apre un nuovo capitolo con la determinazione e la voglia di sempre. Con affetto, stima e profonda amicizia auguro a Giovanni e alla comunità democratica di guardare avanti e raggiungere gli obiettivi che questa terra merita”.

“Il Partito Democratico Basilicata va a congresso con un candidato unitario: Giovanni Lettieri, sindaco di Picerno. Gli esperti, i politologi nostrani faranno commenti, valutazioni. Come sempre. E’ senza dubbi un avvio molto positivo che non ci esime dal grande lavoro da fare, ancora”, ha scritto su Facebook Vito De Filippo, già deputato e presidente della Regione Basilicata.

“Si riparte con vocazione unitaria, a difesa delle comunità e per un necessario rinnovamento. Con il congresso una nuova passione per l’alternativa progressista in Italia e in Basilicata”, ha invece twittato Enzo Amendola, deputato e commissario del Pd di Basilicata.

Claudio Buono