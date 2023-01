FORNI PROFESSIONALI – LE MIGLIORI SCELTE PER HORECA

Il mondo horeca – il settore commerciale che si divide in Hotellerie-Restaurant-Cafè – è sempre più influente nella vita quotidiana di ognuno e con sempre più competitors, registrando solo negli ultimi tre anni circa 1.300.000 di dipendenti in questa categoria. Un aumento di competitors comporta quindi, al fine di essere la miglior azienda presente sul mercato, un aumento della qualità dei propri prodotti e conseguentemente l’ausilio di strumentazione di professionale deve essere la norma da adottare per chiunque. In questo articolo quindi verranno analizzati i criteri per acquistare i migliori forni professionali per horeca trattati dalla fonte HorecaForniture.com.

COME SCEGLIERE IL FORNO

Al fine di capire quale sia il forno perfetto per l’esigenze dell’acquirente, bisogna prima di tutto capirne le finalità di utilizzo:

Gastronomia: sono i forni a convezione per ristoranti, differiscono per capienza e dimensioni, oltre che utilizzati per cuocere qualsivoglia pietanza. Che siano elettrici o a gas, hanno la predisposizione per usare la stessa teglia, di misura 53×32,5cm.

Per panifici o pasticceria: sono i forni a convezione con l’aggiunta i un sistema di ventilazione. Il loro target quindi è la cottura del pane e dolci. In questo caso, che siano elettrici o a gas, lo standard adottato per le teglie è 60x40cm.

Per pizzerie: sono i forni a convezione o forni statici sia elettrici che a gas di differenti tipologie e dimensioni, chiaramente maneggevoli al lavoro del pizzaiolo.

Per bar: sono i forni elettrici a convezione, generalmente di dimensioni più ridotte

Microonde: i più versatili, utilizzati per riscaldare cibo in maniera rapida.

Si dividono quindi in due ulteriori categorie: elettrici professionali e a gas professionali.

FORNO ELETTRICO

La necessità di acquistare un forno elettrico quindi è data dalla loro praticità d’uso, sia da parte di chi lavora con esso, sia sotto il punto di vista manutentivo, essendo molto semplice l’installazione e la cura quotidiana, però tenendo conto dei costi di gestione, maggiori, rispetto ad un forno a gas, anche se al momento dell’acquisto, un forno elettrico professionale è meno costoso di un forno a gas.

FORNO A GAS

I forni a gas invece fanno della loro economicità, facilità d’uso e prestazioni i propri punti di forza: la velocità con cui un forno a gas arriva ad alte temperature è incomparabile tuttavia essendo non funzionante con una resistenza bensì vi è la presenza di un bruciatore, ne conseguirà che alcuni cibi possano risultare preferiti rispetto ad altri, un esempio classico ne è la pizza. I forni a gas sfruttano il principio di convezione termica, assicurando quindi una cottura omogenea.

COME SCEGLIERE UN FORNO ELETTRICO O A GAS

La scelta di un forno elettrico o a gas prima di tutto deve essere condizionata dal tipo di attività posseduta, successivamente l’analisi da compiere è quella di capirne le dimensioni necessarie: un ristorante sarà magari orientato ad acquistare un forno elettrico di maggior dimensione rispetto ad un forno a gas pensato per un bar, dimensioni che si riflettono valutando il numero di teglie che un forno può supportare al proprio interno. Un altro parametro da tenere in considerazione è circa la modalità posseduta: forni a vapore diretto o ad umidificazione indiretta.

FORNO A VAPORE

Un forno a vapore diretto funziona nel modo seguente: l’acqua immessa all’interno della ventola viene nebulizzata nella camera di cottura diventando quindi vapore che cuocerà la pietanza. Quindi è una metodologia di cottura per il mondo Horeca che strizza al settore gastronomico.

FORNO CON UMIDIFICATORE INDIRETTO

Questa tipologia di forno invece funziona in un modo differente: viene creata dell’umidità per un breve lasso di tempo da un getto d’acqua, consentendo la cottura senza che la pietanza si secchi. Tipologia perfetta per la gastronomia e pasticceria.

FORNO TRIVALENTE

Il forno trivalente professionale è un forno che presenta tre modalità d’uso combinate: calore, vapore e ventilazione. Sono presenti nel mercato con nomi differenti quali forno combinato o forno multifunzione.

FORNO A CARRELLO

Un forno a carrello è un forno la cui particolarità è quella di essere agevole per il trasporto e conseguentemente per il posizionamento delle teglie al proprio interno, è ottimo quindi per pasticcerie o bar.