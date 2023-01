Un lucano attenzionato da Forbes, la più famosa rivista al mondo. Riconoscimento di pregio per Fabio Mecca

La rivista Forbes attenziona per il 2023 l’enologo lucano, originario di Barile, per la sua capacità di racchiudere in una bottiglia le identità dei diversi territori

È Fabio mecca, enologo originario di Barile, il personaggio attenzionato da Forbes, la rivista più famosa al mondo su classifiche, cultura, economica e storie imprenditoriali. Il magazine nell’articolo dedicato alle migliori proposte enologiche per il 2023 lo definisce “enologo da attenzionare”. “Un talento cristallino – si legge – che sa esaltare le caratteristiche dei vini che realizza con grande precisione e nel rispetto del territorio. Una mano inconfondibile che cattura l’eleganza, l’espressività e l’intensità di ogni tipologia di vino”. In una bottiglia si assapora l’identità di un territorio. Questo è lo stile di Fabio Mecca, cresciuto in una famiglia di vignaioli, la mamma era una Paternoster. E’ consulente, oltre per la cantina di famiglia, di tante aziende vitivinicole sparse in lungo e in largo per lo stivale e la sua passione per il vino unita a una marcata determinazione caratteriale lo hanno portato a conquistare successi personali come enologo dell’anno e successi aziendali per l’apprezzamento ottenuto dalle diverse etichette che segue. Nel podcast ci racconta di questo riconoscimento, della sua passione, diventata lavoro, per il mondo del vino e della Basilicata enologica.

Per saperne di più ascolta il podcast: