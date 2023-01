Matera, bengalese trova portafoglio pieno a terra e si mobilita per trovare proprietaria: il Comune lo ringrazia

Il sindaco di Matera Domenico Bennardi, l’assessore Michelangelo Ferrara e la consigliera comunale Lucianna Stigliani hanno donato una targa di Matera 2019 e una scultura in terracotta raffigurante il sole, a Md Abu Talha, 35enne bengalese da 8 anni residente in città, che lo scorso 31 dicembre ha consegnato a un agente della Polizia locale un portafoglio, trovato a terra in via XX Settembre, smarrito da una donna materana mentre scendeva dalla propria auto. Il giovane, dipendente di un noto ristorante del centro, non ha esitato a mobilitarsi per fare in modo che il portafoglio con denaro e documenti fosse restituito alla proprietaria, la quale ha subito voluto informare la segreteria del sindaco Bennardi di questo bel gesto di altruismo.

Il sindaco, l’assessore Ferrara e la consigliera Stigliani hanno incontrato Talha in municipio, per ringraziarlo a nome di tutta la comunità materana. “Non ci ho pensato due volte – ha raccontato il giovane – anche perché qualche giorno prima io stesso avevo perso il portafoglio e l’avevo ritrovato, seppure privo di denaro, quindi so cosa si prova e mi sono immedesimato nella signora. Non mi aspettavo questa gratitudine, che mi imbarazza e mi riempie di gioia”. Bennardi, Ferrara e Stigliani hanno voluto donargli la targa simbolo di Matera 2019, perché: “Da oggi – hanno detto a Talha – sei ancora di più un cittadino della capitale europea della cultura, e questo sole in terracotta vuole rappresentare la luce dell’onestà e dell’altruismo che hai portato nella nostra comunità. Davvero Grazie”. Talha è in Italia da 11 anni, sposato e padre di un bimbo di un anno e mezzo con un altro in arrivo, ma ancora è in attesa di ottenere la cittadinanza. Questi gesti dovrebbero rendere tutti orgogliosi di accogliere, anche formalmente, giovani come Talha tra i cittadini italiani.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno