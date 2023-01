Presepe vivente, un successo a Balvano la prima edizione dell’evento ideato da Pro Loco e Comune

Un successo a Balvano il presepe vivente organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, tenutosi nei giorni 29 e 30 dicembre nell’abitato del centro balvanese. Successo anche di pubblico e apprezzamento per la cura di ogni scena, angoli, vestiti. Protagonisti giovani e meno giovani di Balvano, che si sono messi in gioco e hanno vinto la loro scommessa.

Al termine della 1^a edizione del “Presepe Vivente” desideriamo – ha fatto sapere la Pro Loco – esprimere la nostra gratitudine verso tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. All’Amministrazione Comunale che si è resa fin da subito disponibile alla collaborazione di questo evento, e alla Parrocchia S.M. Assunta. Al corpo della Polizia locale di Balvano e all’ Arma dei Carabinieri. A tutti coloro i quali hanno dato disponibilità affinché le diverse scene potessero essere realizzate nei locali di loro proprietà e a tutti coloro che con il loro materiale hanno contribuito alla preparazione e alla realizzazione delle scenografie del presepe. Grazie ai protagonisti delle diverse scene che hanno reso il tutto possibile e fantastico. Grazie a Fabiana Re per la collaborazione. Un plauso va alle ragazze che hanno interpretato il ruolo delle lavandaie e delle danzatrici del ventre con coreografia della maestra di ballo Marisaura D’Arca a cui va il nostro più sentito ringraziamento. Grazie a tutti i soci e non che hanno aiutato in questi giorni per realizzare il percorso nel centro storico”.

Claudio Buono