Balvano, Natale di solidarietà in Ospedale per l’amministrazione comunale e Protezione Civile nel reparto di Pediatria Oncologica

Una bellissima iniziativa quella promossa dall’amministrazione comunale di Balvano in collaborazione con l’Associazione Protezione Civile Balvano, che ha trascorso il Natale in Ospedale per regalare un sorriso e doni ai piccoli ricoverati. Il Comune è riuscito ad ottenere l’autorizzazione ad accedere al reparto di Pediatria Oncologica e al Centro Pediatrico per la Fibrosi Cistica dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per portare ai bambini ricoverati un pensiero e un sorriso. I doni – fa sapere il sindaco Ezio Di Carlo – sono stati acquistati da una famiglia balvanese con fondi parzialmente ricavati da uno stand dei mercatini di Natale. L’autorizzazione è stata ottenuta grazie al Vice Presidente Regionale ed Assessore alla Sanità e Politiche Sociali Francesco Fanelli. Per l’Amministrazione Comunale erano presenti i consiglieri Marilena D’Alessandro e Antonio Le Caldare. Tanti sorrisi per i più piccoli che hanno ricevuto la visita di Babbo Natale. Con l’augurio che possano presto tornare a casa dopo le amorevoli cure dei sanitari lucani.

Claudio Buono