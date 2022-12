Potentino. “Scusate ma la messa è anticipata, Vamos Argentina”: la simpatica iniziativa del parroco di Viggianello

“Per ovvi motivi la messa della domenica è stata anticipata. Vamos Argentina”. Sono queste le parole riportate in un post pubblicato sulla pagina Facebook della Parrocchia di Viggianello, centro del Potentino, da parte di don Saverio Zorzi, all’anagrafe Pablo Xavier, parroco argentino. Troppo forte la passione per la sua Argentina, tanto da scrivere nel post “Vi chiedo scusa”, e far capire che la finale non poteva proprio perdersela. E, si può dire, ha fatto più che bene. Perchè come milioni di argentini e di tifosi nel mondo, ha potuto assistere a una finale storica, straordinaria, al cardiopalma. Ed ha esultato. Perdonato – questa volta si sono invertiti i ruoli – dai suoi fedeli sin dal primo istante. Festeggiamenti anche nel bellissimo borgo del Parco Nazionale del Pollino. Il parroco è originario di Buenos Aires, ha 50 anni, ed è in Italia da 20 anni. Guida la parrocchia di Santa Caterina d’Alessandria Vergine e Martire a Viggianello da 6 anni.

Una storia simpatica che è saltata alla ribalta nazionale.

Claudio Buono