Tragedia sfiorata sul raccordo Sicignano-Potenza. Bus carico di studenti sfonda guardrail dopo impatto con tir

E’ bloccato il raccordo autostradale Sicignano-Potenza tra Tito e Picerno, in direzione Salerno, a causa di un incidente che ha coinvolto un pullman e due tir. L’incidente si è verificato un chilometro prima del cosiddetto “Ponte di Picerno”. Nel bus ci sono decine di studenti diretti a Vietri di Potenza, visto che il mezzo fa proprio la tratta Vietri-Potenza e viceversa. Il bus è rimasto incastrato sulla sinistra e ha sfondato il guardrail. Sconosciute al momento le cause del sinistro. Sulla carreggiata si sono ritrovati tre mezzi praticamente incastrati. Non risulterebbero feriti al momento. Sul posto è intervenuta l’Anas e la Polizia Stradale. L’incidente si è verificato poco dopo le ore 14. In frantumi anche i vetri che non avrebbero investito nessuno degli occupanti del bus.

AGGIORNAMENTO: Il tratto stradale alle ore 14:30 è stato sbloccato. Ci sarebbe un ferito lieve, l’autista del bus, a causa dei vetri andati in frantumo.

Claudio Buono