Balvano, ospite d’eccezione e a sorpresa del presepe artistico. In paese ecco Totà Schillaci

Ospite d’eccezione a sorpresa nel pomeriggio a Balvano. Totò Schillaci, ex calciatore di Juventus, Inter e della Nazionale Italiana, ha visitato il presepe realizzato nella cittadina balvanese e grandezza naturale, il presepe artistico. Il capocannoniere ai mondiali del 1990, eletto migliore giocatore della competizione, nel 1990 è secondo nella classifica del Pallone d’Oro, ha fatto una gradita sorpresa alla comunità balvanese e ha posato in foto con una piccola parte del gruppo che ha realizzato il presepe. “È proprio il caso di dirlo: questa sera è stata una delle “Notti Magiche””, hanno commentato i volontari balvanesi. Schillaci si trovava a Balvano per motivi personali. Non è questa la sua prima visita.

Claudio Buono