Regioni, ecco quanto spendono per luce e gas: Basilicata maglia nera

Il report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana

Quanto costa a Regioni e città italiane le bollette? Quanto spendono per luce e gas? A rivelarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating.

EMILIA ROMAGNA, LAZIO E VENETO REGIONI PIÙ ‘VIRTUOSE’ – Emilia Romagna, Lazio e Veneto sono le Regioni italiane più ‘virtuose’ nella spesa per le bollette di luce e gas. Tre Regioni che si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica. Quanto hanno speso, quindi, queste tre Regioni per le due voci di costo, energia elettrica e gas, analizzate singolarmente? L’Emilia-Romagna 1.775.126,18 euro per l’energia elettrica e 268.731,28 per il gas, ottenendo un rating relativo rispettivamente di AAA e A. Al Lazio l’energia elettrica è costata 4.572.840,41 euro e il gas 23.714,18, con rating relativo rispettivamente di A e AAA. Il Veneto, infine, ha speso 1.641.176,86 per la prima voce (rating relativo AAA) e 259.787,11 per la seconda (rating relativo A).

BASILICATA, CAMPANIA E MOLISE ‘MAGLIA NERA’ – Basilicata, Campania e Molise ‘maglia nera’ nella spesa per le bollette di luce e gas. Sono le tre Regioni italiane a ricevere la ‘C’, il rating complessivo peggiore assegnato dalla classifica elaborata per l’Adnkronos.

Dalla classifica, infatti, risulta che la Basilicata ha speso 308.996,01 per il gas (rating C confermato anche considerando solo questa voce) e 904.171,73 per l’energia elettrica (con rating relativo B). Una voce, quella per il gas, che risulta in aumento rispetto all’anno precedente (239.973,69 nel 2020) ma che ha toccato il suo apice nel 2019 (340.110,62), quando era sensibilmente salita rispetto al 2018 (187.672,22). Mentre la Campania ha speso 48.188.686,26 per l’energia elettrica (rating C confermato per questa singola voce) e 571.401,71 euro per il gas (rating relativo BBB). La spesa per la luce, tuttavia, appare in calo rispetto al 2020, quando è arrivata a 83.952.045,95 euro, contro i 36.141.782,14 del 2019 e 42.403.437,01 del 2018.

8 REGIONI ‘PROMOSSE’ CON RATING PIÙ ALTO – Sono otto le Regioni italiane ‘promosse’ con un rating complessivo da A a AAA per quanto riguarda la spesa per le bollette di luce e gas.

Ad aggiudicarsi il rating migliore, infatti, sono 8 Regioni su 20: Emilia-Romagna, Lazio e Veneto ottengono la tripla AAA; Calabria, Lombardia e Marche la AA; Liguria e Piemonte la A. Nel mezzo si trovano altre 5 Regioni: Sicilia e Toscana con BBB; Puglia con BB; Abruzzo e Umbria con B.

Fanalino di coda Basilicata, Campania e Molise, le uniche tre con il rating complessivo peggiore, la C. Mentre le restanti 4 Regioni risultano non comparabili nel rating finale: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta.

Fonte: Adnkronos