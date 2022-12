Incidenti nel Potentino. Auto finisce fuori strada e si ferma tra ringhiera e albero: illeso un uomo a Lauria

In data odierna alle ore 09:30 circa i Vigili del Fuoco di Potenza della sede distaccata di Lauria sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto a Lauria Inferiore. Il conducente della macchina, un uomo di 77 anni, ha perso il controllo della vettura ed è uscito fuoristrada. Utilizzando dei cuscini di sollevamento ad aria compressa ed un verricello, i VV.F. hanno recuperato la vettura. Il conducente è rimasto illeso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto Carabinieri e Polizia Locale.