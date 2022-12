Balvano, stasera l’inaugurazione del presepe artistico a grandezza naturale

La Parrocchia Santa Maria Assunta di Balvano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Balvano e l’Associazione Protezione Civile di Balvano, l’8 dicembre alle ore 18:00 presso il Convento di S. Antonio di Balvano, sono lieti di presentare un meraviglioso evento: la II^ edizione del Presepe Artistico. Le festività natalizie sono alle porte. Tutto intorno ci ricorda che mancano pochi giorni al tanto atteso Natale. Quale occasione migliore di questa per vivere l’atmosfera natalizia? Da qualche settimana i volontari dell’Associazione Protezione Civile di Balvano, le loro famiglie e tanti altri cittadini che hanno voluto sposare la causa, si sono messi all’opera per la realizzazione di un presepe a grandezza reale, nel suggestivo chiostro del Cinquecento del Convento di Sant’Antonio a Balvano. Tutti i ragazzi hanno lavorato ininterrottamente per rendere possibile l’evento, affinché si possa valorizzare al massimo la bellezza del chiostro, dal valore inestimabile. Il chiostro, infatti, è il vero e proprio cuore del convento. Ed è proprio in questo luogo dalla bellezza indescrivibile che si è cercato di ricreare l’ambientazione caratteristica della Natività, realizzando degli scorci, che investiti da giochi di luce, risultano essere davvero affascinanti. I personaggi sono stati resi unici con degli abiti fantastici. Non solo la vista, ma si è provato a colpire anche l’olfatto dei visitatori affinché possano ritrovare i profumi tipici. Inoltre l’apertura e l’inaugurazione saranno allietati da un concerto di Natale a cura della “Concert Band Città di Potenza”, con delle speciali melodie. Quindi questo Presepe Artistico mira ad essere una vera e propria esperienza sensoriale, in cui si proverà a trasportare i visitatori nella Betlemme di un tempo, senza mai dimenticare il concetto del sacro.

Insomma, questa edizione sarà ricca di tante novità e quindi per vivere appieno la magia del Natale, basta davvero fare un salto nel Presepe Artistico di Balvano. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari dell’Associazione Protezione Civile di Balvano e alle loro famiglie, in particolare a Pasquale, Analaura, Maria, Giovanna, Emanuela e Salvatore. Non ci dimentichiamo però che tutto questo è avvenuto anche grazie a tutti coloro che hanno donato del materiale prezioso, che ha permesso la costruzione del Presepe.