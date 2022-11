10 e Lotto. A Picerno sfiorata vincita milionaria: indovina 9 numeri su 10 e si porta a casa 20mila euro

A Picerno sfiorata una vincita milionaria al 10 e Lotto. Infatti, per un solo numero non centrato, un fortunato giocatore non è riuscito a portarsi a casa un milione di euro, e dovrà “accontentarsi” (non sono comunque pochi) della cifra di 20mila euro. Il giocatore – non si sa se di Picerno o se di passaggio nella cittadina del Melandro – è riuscito a indovinare 9 numeri su 10 alla lotteria istantanea di Lottomatica. Senza centrare il numero “oro” e “doppio oro”, che gli avrebbero consentito di vincere 50mila o 100mila euro. Una vincita, comunque, di non poco conto, specie di questi periodi. La schedina giocata dovrebbe essere di massimo 4 euro. Con 10 numeri centrati, senza “oro” e “doppio oro”, si sarebbe portato a casa 1 milione di euro. La vincita è avvenuta nel corso del concorso del 26 novembre 2022.

Non è la prima volta che capita a Picerno. Già a settembre 2020 un altro fortunato giocatore ha indovinato 9 numeri su 10, compreso il numero “oro”, portandosi a casa la somma di 50mila euro.

Claudio Buono