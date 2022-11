A Tito il 6 e 7 dicembre il 2° Trofeo “Maestro Pizzaiolo d’Italia e delle eccellenze Lucane”

E’ in programma il 6 e 7 dicembre a Tito, al Cecilia – Centro per la Creatività in contrada Santa Venere, il secondo trofeo “Maestro pizzaiolo d’Italia e delle eccellenze Lucane”. Maestri della pizza si sfideranno davanti a una qualificata giuria preparando la pizza classica, pizza in pala, pizza in teglia, napoletana style, pizza gourmet, gluten free contemporanea (Coppa Molino Scoppettuolo, a tal proposito nel pomeriggio del 7 sarà possibile acquistare le farine dei grandi Maestri della Scoppettuolo). Non mancherà anche la pizza dessert. Ci saranno anche i pizzaioli emergenti dell’Istituto Alberghiero. Dalle ore 10 di mercoledì anche il pubblico potrà partecipare e sarà possibile anche degustare ed acquistare prodotti lucani disponibili, oltre alle farine.

Claudio Buono