Sabato 26/11 a Sant’Angelo Le Fratte la finale nazionale dell’Italian Blues Challenge. Presenterà Dr. Feelgood

Decima finale nazionale dell’Italian Blues Challenge sabato 26 Novembre alle 20.30 a Sant’Angelo Le Fratte. Il gruppo vincitore parteciperà alla finale dell’European Blues Challenge che si terrà a Chorzow in Polonia. Presenterà Dr. Feelgood, storica voce di Virgin Radio. Ingresso gratuito

Era il 29 ottobre del 2016 quando, per la prima volta al sud Italia, Potenza ospitò presso il Teatro F. Stabile la finale nazionale del sesto Italian Blues Challenge, evento musicale di grande calibro e successo dovuto alla passione e all’impeccabile macchina organizzativa dell’Italian Blues Union e dell’associazione culturale Cross Roads, ideatrice del Pignola in Blues, che quell’anno festeggiava i suoi primi vent’anni. Il prossimo sabato 26 Novembre alle 20:30, a distanza di 6 anni, l’evento ritorna in Basilicata, questa volta presso la Sala Polifunzionale di Via Gugliemo Marconi di Sant’Angelo Le Fratte. Sarà la decima finale nazionale dell’Italian Blues Challenge e decreterà il gruppo vincitore che parteciperà alla finale dell’European Blues Challenge che si terrà dal primo al 3 giugno 2023 a Chorzow in Polonia. Si esibiranno quattro band provenienti da diversi territori in Italia: Strimpella blues band (Sicilia), Giacomo Gek Ferretti (Toscana), Alberto Visentin (Lombardia) e The Crowsroads (Veneto). Saranno inoltre presenti ospiti a sorpresa.

Il giudizio sarà affidato ad esperti ed operatori dello spettacolo locali e nazionali. Presenterà Dr. Feelgood, storica voce di Virgin Radio. L’ingresso per la serata, che si preannuncia un trionfo di musica e spettacolo, sarà gratuito. Verrà messa a disposizione una navetta, su prenotazione, che partirà da Pignola, Potenza e Tito Scalo. Prima dell’evento previsto un tour gratuito con una guida turistica durante il quale si potrà visitare il caratteristico borgo di Sant’Angelo, piccolo gioiello della valle del Melandro, reso unico dai numerosissimi murales e dalle statue disseminate tra le stradine del paese. Prima dell’evento, sempre su prenotazione, sarà inoltre possibile una degustazione di prodotti tipici. Predisposte anche convenzioni con strutture ricettive per mangiare ed alloggiare. Per informazioni: 335 6976230 – 340 3652440.