Raccordo Sicignano-Potenza, si riduce il doppio senso di circolazione a Vietri di Potenza. Aprono due viadotti dopo la ricostruzione

Dopo diversi anni di chiusura a causa dei lavori, da domani mercoledì 26 ottobre riapriranno al traffico i viadotti Marmo, Torre I e Torre II, situati sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all’altezza dello svincolo di Vietri di Potenza-Balvano, in direzione Salerno. Si tratta dei viadotti demoliti e ricostruiti, per lavori di oltre 12 milioni di euro. I viadotti ridurranno così il percorso a doppio senso di circolazione, vigente da anni sul tratto vietrese in particolare dal Viadotto “Pietrastretta” in direzione Potenza. Con l’apertura di questi viadotti, verrà ripristinato il piano viabile di tutto lo svincolo di Vietri di Potenza-Balvano. Ancora per poche ore, per chi proviene da Potenza ed è diretto verso Salerno, sarà costretto a fare il salto di carreggiata all’uscita della galleria. Oppure, per chi entra da Vietri-Balvano, dovrà attraversare quella piccola discesa posta tra le due carreggiate per immettersi sul doppio senso di circolazione. Da domani 26 ottobre non sarà più così. Almeno per un paio di chilometri. Infatti, alla fine del viadotto “Torre II”, bisognerà poi fare il salto di carreggiata sul viadotto “Pietrastretta”, per un breve tratto a doppio senso di circolazione, per poi continuare all’altezza del secondo svincolo di Vietri di Potenza in contrada San Vito.

La cantierizzazione – fa sapere Anas – resterà attiva esclusivamente in corrispondenza del viadotto ‘Torre I’ in quanto situato in adiacenza al viadotto ‘Pietrastretta’, per il quale verranno eseguite attività di demolizione e ricostruzione degli impalcati. Attualmente, però, non se ne parla ancora dei lavori, perchè sono in fase di ultimazione le procedure per la pubblicazione della relativa gara d’appalto.

Claudio Buono