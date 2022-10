[VIDEO] Le spettacolari immagini del viadotto “esploso” sul raccordo Sicignano-Potenza a Vietri di Potenza

Sono spettacolari le immagini che riguardano il brillamento del viadotto “Santa Venere II”, situato a Vietri di Potenza, “crollato” ieri mattina, 16 ottobre, alle ore 7:51 sotto l’effetto della dinamite. La demolizione controllata rientra in un più ampio intervento che Anas sta effettuando sull’infrastruttura della Sicignano-Potenza. Per alcune ore il raccordo, da Buccino a Vietri di Potenza – e viceversa – è rimasto off-limits. Il botto, poco prima delle ore 8, si è chiaramente sentito fino al centro abitato vietrese. Le operazioni di brillamento sono riuscite perfettamente. Proponiamo un video gentilmente concesso da Nitrex, che ha curato il brillamento del viadotto, e che Melandro News ringrazia per la collaborazione e pubblica in esclusiva.

Claudio Buono

QUI IL VIDEO