La guerra, le violenze e gli orrori della guerra civile in Libia. Allo Stabile di Potenza nuovi appuntamenti con il festival “Città delle 100 Scale”

Al Città delle 100 Scale festival la guerra, le inquietudini e la violenza che ci circondano a partire dal reportage giornalistico, saranno affrontate da vari punti di vista artistici per toccare con mano gli orrori della guerra civile libica

Martedì 18 ottobre, Alle ore 20,30 al teatro F. Stabile, lo spettacolo plurimediale, che prende titolo dal libro di graphic journalism, da cui è tratto, di Francesca Mannocchi e Gianluca Costantini (Mondadori 2019) Libia, ideato e messo in scena da Davide Sacco e Agata Tomšič fondatori della giovane e già affermata compagnia ErosAntEros A seguire, ore 22,30 incontro pubblico con Costantini, Tomšič, Sacco / ErosAntEros dal titolo: Libia. Dal graphic journalism allo spettacolo. Il giorno dopo mercoledì 19 ottobre, con alcuni alunni del liceo scientifico G. Galilei di Potenza, si terrà un incontro, aperto al pubblico, con la presenza di Gianluca Costantini, Giulio Laurenzi condotto dal Professore Francesco Scaringi, dal titolo “Disegnare la realtà. Nuove forme di giornalismo e attivismo nell’era digitale. Il caso Patrick Zaki”. L’incontro si svolgerà alle ore 17,00 presso l’attivo e prestigioso ComicStore in via Mazzini a Potenza. ErosAntEros, nello spettacolo Libia, trasforma le potenti parole della giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi e le immagini dell’artista Gianluca Costantini in uno spettacolo multidisciplinare.

L’idea della performance si muove sulla falsariga di come, d’altronde, si è mosso l’artista-attivista Gianluca Costantini proponendo alla giornalista d’inchiesta Francesca Mannocchi di trasformare in un’opera di graphic journalism i suoi reportage. Tre gli elementi fondamentali: voce, disegni animati e musica dal vivo di Bruno Dorello. Lo spettacolo di forte impegno civile e di alto valore estetico ha come tema la Libia dei nostri giorni, ma una Libia diversa da quella dei telegiornali e dei social media. “È la Libia dei libici, la Libia delle code fuori dalle banche per procurarsi una moneta che non ha più valore. La Libia dei ragazzi che hanno combattuto il regime di Gheddafi e ora lo rimpiangono […]. La Libia delle madri ferme alla finestra in attesa di figli che non torneranno. La Libia della gente comune che subisce ogni giorno ricatti dei militari, abusi, rapimenti, e vive perennemente nel terrore. La Libia dei campi di detenzione degli immigrati”. Gianluca Costantini è L’autore dell’immagine più diffusa di Patrick Zaki, che ha contribuito alla grande mobilitazione mondiale per la sua libertà.

