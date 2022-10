Calcio: Iker Casillas Fernández ed il tweet virale che scatena polemiche

Un tweet che sui social diventa virale e che in seguito viene cancellato. Iker Casillas Fernandez è vittima di un haker oppure è stato lui a mettere il post sui social network per rivelare che è un omosessuale?

Il tweet

Da come si legge nel tweet il difensore spagnolo Iker Casillas Fernandez ha scritto " Rispettatemi che io sono un gay". Lui. uno dei portieri più grandi del mondo del Real Madrid, sembra fare coming out. Un post che su tutti i social network comunque diventa virale nel giro di poco tempo raggiungendo circa 240 mila like. Ma il tweet dopo qualche ora viene rimosso dal profilo dell'ex portiere e ne viene messo un altro con su scritto: " Il mio profilo è stato hackerato, tutto ok, chiedo scusa a tutti i miei fans e soprattutto alla comunità LGBT". Iker Casillas Fernandez è stato per molto tempo il marito della giornalista Sara Carbonero con cui ha avuto anche due figli, ricordandoci anche di una diretta tv di qualche anno fa dove appunto Iker Casillas Fernandez baciò la moglie nell'occasione del trionfo ai Mondiali che ci furono in Sudafrica. In questi ultimi anni, la coppia si è separata, quindi scopriamo questo tweet con il coming out come se fosse una battuta ironica.

Colpa di Hacker

Così mentre i social impazziscono sulla notizia dell'ex portiere ed il post rimosso, lui interviene soprattutto con la scritta: "Probabilmente ho l'account hackerato" quindi il mistero del tweet resta irrisolto naturalmente. A volte o forse molto spesso, Iker Casillas Fernandez, ha sempre scherzato con gli amici come Carles Puyol, un pò come la storia di Brad Pitt nei confronti di George Clooney che suscitò polemiche per l'accettazione della sua sessualità con ironia fatto più che altro per uno scopo politico. Ma tuttavia dichiarare di essere gay oggi non è anormale soprattutto se accade tra i giocatori di calcio che comunque non farebbe sorgere problemi. Qundi rivelarsi gay per Iker Casillas Fernandez non dovrebbe essere poi così vergognoso, ma a quanto pare forse la soluzione di questo mistero è proprio un hacker. Di qui dunque, il presunto coming out che ha subito fatto il giro del mondo sembra essere del tutto sparito e tornato alla normalità.

Iker Casillas Fernández

L’ex portiere spagnolo Iker Casillas Fernandez, tuttavia stufo delle chiacchiere un pò amareggiato non sarebbe l’unica celebrità ad essere vittima di queste azioni sui social. Da una parte sono tante le star prese di mira dai pirati del web che comunque mettono a rischio la propria reputazione. In effetti le violazioni della privacy, minacce, querele e procedimenti giudiziari a volte possono non concludersi per trovare il vero responsabile dello scherzo.