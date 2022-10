Satriano di Lucania, cane incappa in una trappola per cinghiali e rischia di perdere la vita. Salvato dai cittadini

Ha sofferto e anche tanto un cane a Satriano di Lucania, salvato in extremis da alcuni cittadini che per caso lo hanno sentito lamentarsi. Aveva attorno al collo e su tutto il corpo un filo spinato. Probabilmente andato a finire in una trappola per cinghiali, la corda di acciaio ha rischiato di ammazzare un povero animale, un meticcio di colore bianco. Per sua fortuna, il salvataggio a cura di alcuni cittadini satrianesi, che hanno allertato un veterinario per la rimozione del filo spinato (che lo ha ferito al collo) e per il ricovero presso una struttura specializzata per il suo recupero.

“L’augurio – ha dichiarato a Melandro News una delle persone che ha ritrovato il cane – è che qualcuno lo riconosca. E’ un cane dolce e stupendo, abituato al contatto con l’uomo. Peccato che anziché un uomo, ha anche incontrato un mostro”

Claudio Buono