A Bari riconoscimenti internazionali per i bulldogs di Vietri di Potenza. Applausi per Zara e Mary di Gerardo Indaco e Francesca Papa

Un doppio primo posto e due secondi posti. E’ l’ottimo risultato raggiunto a Bari da Zara e Mary, due bulldogs i cui proprietari sono di Vietri di Potenza, Gerardo Indaco e Francesca Papa. Una grande soddisfazione per loro, premiati in una vetrina internazionale, come l’European Bully Kennel Club, conosciuto anche come EBKC, che si è svolto a Bari domenica 2 ottobre, presso il centro sportivo “Angelo De Palo”. In particolare, il cane Zara ha ottenuto un doppio primo posto più un secondo posto come “miglior femmina”. Secondo posto anche per l’altro bulldogs, Mary. Per i proprietari grande soddisfazione per una pura passione.

L’iniziativa internazionale a Bari ha visto la partecipazione di centinaia di cani provenienti da ben cinquanta paesi europei, nella tappa italiana dell’importante manifestazione, che è giunta alla sua terza edizione dopo due anni di assenza a causa della pandemia da Covid-19.

Claudio Buono