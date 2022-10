Donne in politica, “storia di assenza e invisibilità”. L’intervento dell’amministratrice Carmela Marino

A seguito delle ultime elezioni politiche, si registra questo intervento di Carmela Marino, vice sindaco di Picerno e militante del Partito Democratico, che pone l’accento sul tema delle donne in politica, con uno scritto pubblicato su Facebook. Eccolo integrale.

“Archiviata l’ennesima delusione per la scarsissima presenza di donne elette in parlamento, nello schieramento di centrosinistra solo il 31% sono donne, messe da parte anche le lacrime di coccodrillo di chi si erge a paladino della parità di genere, o addirittura femminista, solo a chiacchiere, è cosa buona e giusta concentrarsi sul futuro prossimo. Nel 2024 ci sarà da rileggere il consiglio regionale, è utile ricordare che anche nel parlamentino lucano la presenza delle donne è irrisoria. Da trent’anni a questa parte l’unica donna del centrosinistra ad essere stata eletta è l’onorevole Maria Antezza. La nuova legge regionale in materia elettorale, approvata bel 2018, che prevede la doppia preferenza di genere e la regola sulle quote di genere possono aiutare, ma non sono sufficienti. Sicuramente candidare un numero maggiore di donne sarebbe un bel segnale della politica nel voler invertire la rotta. Ripetere gli errori fatti con le candidature delle scorse elezioni politiche, sarebbe rovinoso e perdente in partenza. Avere più donne in politica e in posizioni dirigenziali dev’essere obiettivo comune, pertanto invito le Donne tutte a far fronte comune, semplicemente perché nessuno mai sarà disposto a darci lo spazio che abbiamo dimostrato di meritare. Bisognerà evitare di candidare i fedelissimi dei leader o dei capi-corrente, bensì le tante amministratrici che governano i comuni lucani e che, come ha scritto il sindaco Decaro: “quotidianamente dimostrano di saper amministrare in modo serio e di tessere relazioni solide e responsabili con i cittadini”. Per ritornare alla guida della Regione Basilicata bisognerà organizzarsi da subito e preparare una alternativa credibile che sia in grado di affrontare i tanti temi irrisolti, tra i quali lo spopolamento dovuto alla mancanza di lavoro divenuto il più urgente e drammatico problema”.