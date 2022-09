Da Savoia di Lucania alla firma con la Salernitana. Si avvera il sogno del giovane Rocco Giosa

Una piccola stella del calcio che spicca il volo e arriva direttamente in un club di Serie A. E’ la splendida ascesa di Rocco Giosa, 13 anni, di Savoia di Lucania, che ha firmato ieri un contratto con la Salernitana. Il giovane calciatore, assistito dai genitori, ha raggiunto la sede della squadra granata per firmare il contratto con la squadra del presidente Danilo Iervolino, alla seconda stagione in Serie A. Le doti calcistiche del piccolo salviano Rocco erano e sono state sotto gli occhi di tutti. Nonostante l’età. Inizierà la sua avventura nel Settore Giovanile Nazionale, con la formazione Under 13. Ma siamo sicuri che sarà solo l’inizio di una lunga scalata verso obiettivi ancora più importanti.

In bocca al lupo a Rocco e alla sua famiglia. Buona fortuna!

Claudio Buono