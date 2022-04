A cosa può servire una gopro e perché averne una

Sei un amante della fotografia? Per te il “click” di una macchina fotografica non è un semplice passatempo ma rappresenta l’immortalare un istante affinché venga conservato tra i tuoi ricordi per sempre?

Chissà quante macchine fotografiche a rullino o digitali hai usato e addirittura consumato, ma da un po’ di tempo non fai altro che sentire il termine action cam GoPro, chiedendoti a cosa si riferisca.

Cos’è la GoPro?

È il fenomeno tecnologico del momento! È un nuovo prodotto tecnologico apprezzato moltissimo, specie dagli amanti della fotografia “d’avventura” ed è un nuovo modo di vivere un’azione, momento ed esperienza.

Per averne una semplice idea, la si potrebbe definire una “videocamera indossabile“, cioè una videocamera che può essere fissata su proprio corpo, attraverso l’utilizzo di cinghie, così da poter fotografare e filmare l’attività che si svolge e l’ambiente intorno mentre la si sta svolgendo senza dover necessariamente avere le mani impiegate.

Sei amante del lancio con paracadute, del parapendio, dello slalom con sci, del ciclismo in altura, delle immersioni, dei tuffi, del surf, delle attraversate con canoa o kayak, del rafting? Avresti da sempre desiderato farne una ripresa durante tale attività così da poterla rivedere personalmente o per poter far immergere in prima persona qualcun altro?

La GoPro fa al caso tuo! Essa sarà sempre con te, in ogni movimento che svolgerai, in ogni tua attività preferita. Potrai effettuare riprese davvero uniche, ottenendo video ripresi a livello soggettivo semplicemente unici!

Chi guarderà i tuoi video si sentirà protagonista in prima persona delle tue avventure, sarà per lui come essere stato lì con te nei luoghi affascinanti che hai ripreso.

Quali sono i vantaggi dati dalle caratteristiche tecniche di una GoPro?

Ecco alcuni vantaggi dell’avere una GoPro:

Compatta ;

Dimensioni e peso davvero ridotti ;

Grandangolo molto ampio . Permette di inquadrare una gran parte di ciò che accade intorno a te;

Resistenza . Capacità di essere usata anche vicino a fonti di calore o sott’acqua (alcune fino a 40m);

Alta definizione ;

Registrazione diretta su scheda SD;

Versatilità . È possibile scattare foto e video con funzioni come il multiscatto o il time-lapse (scattando foto ad intervalli regolari impostabili da te stesso);

Flessibilità. Può essere utilizzata durante vari sport in ambientazioni molto differenti.

Con una GoPro puoi riprendere una qualsiasi azione da un punto di vista:

Fisso . In modo da avere una scena sempre uguale, ad esempio un tramonto, una gara;

Mobile. Per dare l’idea dell’azione come ad esempio sport quali sci, surf, snow o altri sport le quali inquadrature sono ancora più numerose.

Una GoPro diventerà davvero i “tuoi occhi” per riprendere, senza tralasciare alcun momento, una tua attività ed esperienza di sport o svago. Tutto ciò senza dover pensare di doverla tenere necessariamente in mano.

Quali possono essere alcuni “contro” da valutare in fase di acquisto?

Se da una parte ci sono tanti vantaggi, dall’altra per esistono anche degli svantaggi:

Durata della batteria . Solitamente può durare al massimo 2 ore;

Prezzo . Da valutare attentamente anche in base alle funzionalità aggiuntive ed accessori che essa può avere con sé abbinati;

Qualità video notturna . Dovresti valutare anche la qualità delle riprese in occasioni di semi-buio, così da evitare video meno nitidi;

Solitamente ha soli due tasti. Questo potrebbe essere considerato da alcuni un po’ limitante, dato che si dovrebbero gestire tutte le funzionalità esclusivamente con questi unici pulsanti.

Adesso che hai le idee chiare su cosa sia e quanto possa essere utile, cosa aspetti? Per un amante della fotografia e dello sport, la GoPro non può mancare nel tuo kit personale per le tue esperienze, quindi corri a cercare quella giusta per te.