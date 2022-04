Sicignano-Potenza, mezzo adibito al trasporto di sansa di oliva prende fuoco. Evitato il peggio tra Buccino e Vietri di Potenza

Momenti di paura e preoccupazione questa mattina sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, tra Vietri di Potenza e Buccino, in direzione Salerno e in territorio campano. Un mezzo carico di sansa liquida, con un grosso silos, ha iniziato a prendere fuoco dalla parte sottostante. L’uomo alla guida del mezzo è riuscito a fermarsi in una piazzola di sosta, a poche decine di metri dalla galleria “Montagnola”, non distante dall’uscita per Buccino. Ad accorgersi del fumo che fuoriusciva dalla parte sottostante del mezzo gli operatori di GSA Antincendio, che sul tratto Sicignano-Potenza sono da presidio antincendio. Immediato il loro intervento per lo spegnimento del principio d’incendio e per la messa in sicurezza del mezzo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell’Anas per la gestione del traffico, che è stato bloccato per consentire le operazioni in sicurezza, e gli agenti della Polizia Stradale. Operatori che hanno evitato un epilogo che poteva essere davvero molto grave.

Claudio Buono