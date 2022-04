Potentino, al via la quarta dose del vaccino anti Covid. Il calendario e le categorie interessate

Tenuto conto delle indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster/quarta dose) pubblicate dal Ministero della Salute, l’ASP comunica che i soggetti di età superiore o uguale agli 80 anni e le persone di età superiore o uguale ai 60 anni affette da una delle patologie o condizioni indicate dal Ministero e di seguito riportate in coda al presente avviso possono effettuare la quarta dose (second booster) presso i propri medici di medicina generale, se medici vaccinatori, ovvero possono recarsi presso i centri vaccinali locali allestiti nei vari Comuni della provincia di Potenza. Rimane ferma la possibilità di sottoporsi alla somministrazione della dose second booster/quarta dose anche presso i punti vaccinali ASP di Lauria-Melfi-Paterno-Potenza-Senise-Venosa, secondo i giorni di apertura di cui al prospetto che segue:

L’accesso sarà libero, pertanto non sarà necessaria nessuna prenotazione. I punti di somministrazione sono a Potenza, Venosa, Melfi, Paterno, Senise, Lauria. Tutti gli interessati dovranno recarsi al punto vaccinale calcolando l’intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose (prima dose di richiamo).

Per conoscere il calendario e le categorie interessate alla quarta dose basterà cliccare qui per essere re-indirizzati nell’apposita sezione del sito dell’Asp di Potenza.