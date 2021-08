Poste Italiane, ‘Stelle al Merito del Lavoro’. Tra i 70 dipendenti premiati in Italia anche una donna di Potenza

Per il dodicesimo anno consecutivo, Poste Italiane partecipa con i propri dipendenti al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Commissione nazionale istituita dal Ministero ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 70 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda. Tra questi, una lavora a Potenza, Porsia Rossetti.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata