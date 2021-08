Ruoti, inaugurate le prime due colonnine elettriche. Continua l’impegno verso la mobilità sostenibile

Il Comune di Ruoti continua nel suo impegno verso la cittadinanza con la mobilità sostenibile. Il Sindaco Anna Maria Scalise insieme agli assessori e consiglieri ha inaugurato ieri i primi due punti di ricarica per auto elettriche presenti sul territorio. Uno è collocato nel cortile del Municipio e uno è presente nei parcheggi in via Appia. I proprietari di veicoli elettrici, sia cittadini che turisti, troveranno in questo modo una rete di ricarica efficiente per poter ricaricare. Un servizio e allo stesso tempo un passo importante in ottica di mobilità sostenibile e poco impattante.