Tramutola in una, dieci, cento…Emozioni”, presentato nel centro valdagrino il libro del dott. Bruno Masino

Si è svolta la sera del 13 agosto 2021 a Tramutola la presentazione del libro del dr. Bruno Masino dal titolo “Tramutola in una, dieci, cento…Emozioni” in una serata piacevole in cui la calura del solleone ha lasciato il posto alla frescura tipica delle serate dei nostri paesi. Il libro, di cui si è avuto modo già di scrivere su questa testata, ha voluto raccontare Tramutola, i suoi luoghi noti e simbolici, ma anche i meno noti, la sua storia antica e recente, la sua cultura, la sua antropologia, il suo essere, attraverso le emozioni che il pensare a Tramutola, non solo inteso come luogo fisico, sa suscitare in chi ha un legame con essa. Un racconto attraverso le forme più disparate e originali che ciascuno di coloro che hanno collaborato al progetto editoriale ha ritenuto più essere le più opportune e adeguate a meglio rappresentare il proprio sentire profondo nel pensare a Tramutola. L’autore ha definito queste forme espressive con il termine di “pensiero-emozione”, a sottolineare come esse dovessero raccontare le emozioni e provare a far comprendere i sentimenti che il pensare al borgo della Val D’Agri è in grado di suscitare.

La serata ha visto i saluti del vicesindaco di Tramutola, dr. Michele Di Mauro e del presidente della locale Pro Loco dr. Vincenzo Losasso, comune e associazione che hanno permesso che la serata potesse essere organizzata e realizzata; mentre la professoressa Maria Rosaria Apicella, presidentessa del circolo culturale intitolato al musicista Vincenzo Ferroni di Tramutola, ha presentato il libro con ricco e partecipato trasporto emotivo rimembrando i tempi del suo arrivo in quello che sarebbe stato il suo paese adottivo. Durante la serata, svoltasi con una formula originale, i presenti hanno potuto ascoltare alcuni dei brani inseriti nel libro letti dai singoli autori e la voce commossa di alcuni concittadini che vivono in sud America che pure hanno contribuito al progetto editoriale e che hanno voluto richiamare i ricordi e l’affetto per la terra natia. Il numeroso pubblico intervenuto ha poi potuto ascoltare ed apprezzare la presentazione e la mirabile e profonda analisi del libro a cura di Antonello Saiz, una vera e propria istituzione nel mondo dei libri, il quale, con alcune interessanti e stimolanti domande, ha infine chiesto al dr. Masino di riferire notizie, curiosità e aneddoti relativi al lavoro svolto e al percorso che ha portato alla sua conclusione dell’iniziativa. Non è mancata anche una domanda sulle ragioni e le motivazioni profonde da cui il progetto editoriale ha preso avvio.

“Ho voluto raccontare Tramutola con gli occhi ed il cuore degli altri, nel massimo rispetto delle emozioni raccontatemi, per ottenerne così un quadro composito e variegato quanto più possibile in grado di emozionare il lettore e suscitare in lui nuove emozioni”, queste alcune parole dell’autore per spiegare il lavoro svolto.

A fine serata sono stati molti gli apprezzamenti per il libro e per l’originalità della formula della presentazione che è risultata essere geniale, accattivante e mai monotona.