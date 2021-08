“Elisioni”, ecco il progetto interamente autoprodotto di Marco Pace. In uscita l’album di esordio dell’autore ‘immergente’ lucano

S’intitola “Elisioni” l’album di canzoni in stile cantautoriale che porta la firma di Marco Pace, lucano, classe 1987, autore ‘immergente’ originario di Pescopagano. E’ il suo album di esordio. La prima canzone già in distribuzione su tutte le piattaforme digitali si chiama “Oniriche elisioni”. Dal 17 settembre è in uscita l’intero EP.

“Forse “Elisioni” – spiega Pace – è un titolo furbo. Quale opera non è un’elisione? Un ponte, un collegamento fra un ricordo e il presente. Ma anche una sostituzione, un qualcosa al posto di un sentimento o di un pensiero. Le otto canzoni dell’album ne sono un esempio. Visioni della vita, storie, relazioni. Astri, voli, nostalgie. Certezze imponenti come dune del deserto e dubbi piccoli come le stelle”. “I testi – ha aggiunto Pace – sono stati scritti nell’arco di quindici anni e non sapevano che sarebbero finiti insieme in un unico progetto. Chissà se faranno mai amicizia, come io nel tempo ho fatto amicizia con chi ha dato loro una veste musicale, rendendoli, a mio avviso, delle gradevoli canzoni. Vogliate soprassedere sulla “voce che non è voce” del cantante”.

“Elisioni” è un progetto senza pretese, interamente autoprodotto. È nato esclusivamente per il gusto personale dell’autore di vedere tutto questo diventare realtà. Se poi incontrasse pure il gusto di qualcuno non certo dispiacerebbe. Tutti i testi dell’album sono di Marco Pace, che si è avvalso delle collaborazioni di Serafina Pallante, Alberto Poggio, Antonio Sarperi, Denis Sammartino, Michel Cheti, Michele Loreto, Gianmarco Falivena, Daniele Talamonti e Emanuele Tegas. Tutte le tracce sono state arrangiate e prodotte da Gabriele D’Amelio.

BIOGRAFIA – Marco Pace, autore immergente, cercatore di silenzi. Classe 1987, nato e cresciuto lì dove ha saldamente piantate le proprie radici, Pescopagano, sull’appennino lucano. Scopre il gusto e la dannazione della scrittura nell’adolescenza, avido lettore, dai romanzi ai saggi di psicoanalisi, dai manuali di fisica alla poesia di Leopardi e Baudelaire. Profondo conoscitore e amante di Francesco Guccini. Si è avvalso nel corso degli anni della collaborazione di validi musicisti e compositori per vestire i propri testi ed elevarli al rango di canzoni, con la registrazione, in definitiva, nel giugno 2021, di otto brani scelti confluiti nell’album “Elisioni” (settembre 2021). Attualmente è impiegato come sviluppatore web, lavoratore nomade, residente a Padova dal 2017. Da grande non vuole fare l’artista.

