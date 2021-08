Nel giorno di Ferragosto, sono 64 i nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi a seguito dei tamponi processati nell’ultimo giorno in Basilicata. Sono 11 le persone guarite dal virus, mentre i ricoveri negli ospedali di Potenza e Matera sono 34. Due le persone ricoverate in terapia intensiva, entrambe non vaccinate. Si tratta di due donne. Salgono a circa 1.100 gli attuali positivi al Covid-19 in Basilicata.

redazione