Ricordate Le Iene a Ruoti per il caso della famiglia Spadola? Dopo anni, sono partiti i lavori per la passerella “Avriola”

Dopo un percorso travagliato sono iniziati finalmente i lavori di manutenzione straordinaria della passerella Avriola. La famiglia Spadola potrà raggiungere agevolmente la propria azienda e abitazione. Grande soddisfazione da parte del Sindaco Anna Maria Scalise per aver restituito un po’ di serenità ad una famiglia che da anni ha visto sempre più lontana la possibilità di ritornare a far vivere e rivivere la propria quotidiana normalità e il proprio lavoro. Questo risultato, dopo annose attese, è stato possibile grazie alla perseveranza di questa amministrazione che è riuscita a presentare a più interlocutori il problema contattando in prima persona l’allora prefetto Dott.ssa Giovanna Stefania Cagliostro per verificare la possibilità di una soluzione alternativa ed effettuando già nel 2018 un sopralluogo tecnico coinvolgendo il Genio Militare dell’Esercito Italiano di Caserta. Con questo intervento di ripristino si permetterà la transitabilità e la percorribilità in sicurezza della passerella da parte della famiglia Spadola per raggiungere il paese nell’espletamento delle ordinarie commissioni quotidiane. Un successo amministrativo senza eguali che questa stessa amministrazione può vantare in termini di tempistiche e modalità di risoluzione.