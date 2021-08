Covid-19 in Basilicata. 21 nuovi casi e 10 guarigioni nelle ultime 24 ore, nuovo ingresso in terapia intensiva a Potenza

Su poco più di 600 tamponi, sono 21 i residenti in Basilicata che sono risultati positivi al Covid-19. E’ questo l’ultimo aggiornamento, di oggi 8 agosto, sull’emergenza sanitaria in regione. Il tasso di positività, rispetto a ieri, risulta essere leggermente in calo, al 3,4 %. I tamponi processati sono stati 602. Le guarigioni sono dieci e non risultano esserci persone decedute per e con Covid-19. Gli attualmente positivi in regione sono poco più di 900. Per quanto riguarda le persone ricoverate, sono 24. Di queste, due sono in terapia intensiva, al “San Carlo” di Potenza. I casi odierni sono stati registrati a: 5 a Bernalda, 3 a Matera, 2 a Tursi, 2 a Castelluccio Inferiore, 1 ad Avigliano, 1 a Bella, 1 a Lauria, 1 a Lavello, 1 a Pisticci, 1 a Rapolla, 1 a Rionero in Vulture, 1 a Sant’Arcangelo (ma domiciliato a Senise), 1 a Venosa.

Claudio Buono