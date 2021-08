Covid-19 in Basilicata. 38 nuovi casi, 19 guarigioni e quasi 4.600 dosi di vaccino somministrate nell’ultimo giorno

Vaccinazioni e test Covid-19, aggiornamento del 6/8 (dati 5/8)

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 5 agosto, sono state effettuate 4.582 vaccinazioni. A ieri sono 363.551 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (65,7 per cento) e 271.344 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (49 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 634.895 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 897 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 38 (fra i quali 36 relativi residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 19 guarigioni, 18 delle quali relative a residenti in Basilicata.

redazione