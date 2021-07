Stazione Carabinieri di Vietri di Potenza, salutano tre militari dell’Arma dopo anni di servizio in paese

Trasferimenti e nuovi arrivi alla Stazione Carabinieri di Vietri di Potenza. Con i saluti del maresciallo Michele Caggiano, salgono a tre i militari dell’Arma che nelle ultime settimane hanno lasciato il territorio vietrese per intraprendere nuove esperienze altrove. Nelle settimane scorse, l’appuntato scelto con qualifica speciale Santino Natella, che dopo diversi anni sul territorio vietrese, ha preso servizio a Potenza presso il Comando Legione Carabinieri di Basilicata. Successivamente, a salutare è stato il Vice Brigadiere Donato Caggiano, che dopo otto anni nella comunità vietrese, ha preso servizio presso la Stazione di Satriano di Lucania. Dal 1° agosto trasferimento, presso la Stazione Carabinieri di Tolve, per il maresciallo Michele Caggiano, dopo due anni a Vietri. Per tutti, sono stati anni intensi e importanti a Vietri di Potenza, fatti di molti interventi ma anche di grande vicinanza e disponibilità nei confronti non solo della popolazione, ma anche in materia di collaborazione con le istituzioni locali. Ma è anche tempo di ‘nuovi arrivi’. Infatti, sono entrati effettivi in servizio nella stazione vietrese il vice brigadiere El Sayed Raphael, l’Appuntato Scelto Francesco Salvati e il maresciallo Felice Corrado. Quest’ultimo, il più giovane maresciallo di sempre in servizio a Vietri di Potenza, ha 24 anni ed ha origini napoletane, prende il posto del maresciallo Caggiano. Ricordiamo che il comandante della Stazione è Maurizio Bertolini, da tempo al comando. La stazione dei Carabinieri è inoltre composta dall’Appuntato Scelto Massimo Fortino e dall’Appuntato Danilo Sica, anche loro da tempo in servizio a Vietri. Ricordiamo che la Stazione di Vietri di Potenza ha competenza anche sul territorio di Savoia di Lucania. Il sindaco, avv. Christian Giordano, a nome dell’amministrazione comunale e della comunità di Vietri di Potenza, ha ringraziato i Carabinieri Santino Natella, Donato Caggiano e Michele Caggiano. “Un ringraziamento particolare per l’importante lavoro svolto a favore della comunità – ha sottolineato il Sindaco – in particolare in questo ultimo periodo di emergenza sanitaria. Negli anni di servizio sul territorio vietrese, hanno dimostrato grande abnegazione al lavoro, svolto con serietà, passione e amore per la comunità vietrese. Da parte del Sindaco, un personale ringraziamento per tutto il lavoro svolto e i migliori auguri per i nuovi incarichi”. Ai tre militari dell’Arma trasferiti in altre sedi, il Sindaco ha fatto recapitare una lettera di ringraziamento. “Contestualmente – ha aggiunto il Sindaco – diamo il benvenuto ai tre militari dell’Arma entrati effettivamente a far parte della Stazione Carabinieri di Vietri di Potenza, augurando loro buon lavoro”.

Claudio Buono