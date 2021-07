I gatti non cadono sempre in piedi

Si tratta di un quesito che ha arrovellato le menti dei più grandi fisici del mondo, a partire da Newton fino ad arrivare agli astronauti che a oggi effettuano ancora esperimenti in assenza di gravità. Un felino infatti, anche se di grossa taglia, è in grado di atterrare davvero sulle quattro zampe, tuttavia è necessario considerare una serie di fattori, come l’altezza da cui parte la caduta e soprattutto i riflessi dell’animale.

Secondo diversi studi è stato constatato che i gatti rispettano in tutto e per tutto la legge di gravità, come qualsiasi altro oggetto sulla Terra, ma eludono completamente la regola che riguarda la conservazione del momento angolare, secondo la quale il corpo in caduta dovrebbe ruotare su se stesso senza potersi fermare fino alla fine della corsa.

Effettuando delle foto in sequenza e analizzando tutti i fotogrammi è stato possibile stabilire che i felini sono in grado di ruotare prima la parte anteriore del corpo in senso orario e poi quella posteriore in senso antiorario fino a 180 °, annullando completamente il moto del momento angolare.

Tuttavia, considerato il peso del gatto, generalmente intorno ai 5 kg, è sufficiente sapere che più è alto il piano da cui cade, maggiore è la possibilità di fratturarsi le zampe. Allo stesso modo, può non avere il tempo di ragionare e modificare la sua posizione nel caso in cui dovesse scivolare durante un agguato oppure per lo spavento causato da un rumore.

L’importanza delle protezioni

Abbiamo dunque compreso che i piccoli felini non sono sempre così fortunati e che anche loro, a causa di una svista o stimolati da una motivazione predatoria, possono cadere e talvolta farsi molto male. Chi è in procinto prendere un gatto saprà già quanto le associazioni animaliste e i volontari siano molto rigidi sulla questione e non lascino adottare se prima non si accertano che la casa sia messa totalmente in sicurezza.

Ciò implica dunque, l’installazione di Reti Per Gatti oppure di zanzariere in fibra di vetro o alluminio su tutti i balconi e le finestre dell’appartamento. Per i neofiti tali richieste potrebbero apparire esagerate, eppure ogni anno il sistema riesce a impedire le cadute accidentali degli animali che, a causa dell’istinto predatorio, possono tentare di acchiappare uccelli o insetti senza rendersi realmente conto del salto che viene compiuto.

Purtroppo non è possibile prevedere un comportamento simile, né tantomeno si può essere certi che il piccolo amico faccia un volo dal terzo piano uscendone illeso. Si tratta di un rischio molto alto, che mette in pericolo non solo la vita del gatto, il quale potrebbe riportare diverse fratture, ma anche dei passanti in strada, che potrebbero ritrovarsi un peso di 4-5 kg sulla testa, che seppur a una velocità costante può diventare davvero pericoloso.

Dunque, se ci tenete all’incolumità delle persone e a quella dei vostri animali, è preferibile optare per delle soluzioni serie e durature, come delle reti di metallo rivestite e fissate a dei pali in ferro o alluminio: in commercio è possibile trovarne molte e di vario colore. Alcune di queste sono persino trasparenti e non vanno a ledere l’estetica del palazzo, per evitare che i condomini meno disponibili possano lamentarsi. Se proprio non avete voglia di posizionare delle protezioni, seppur poco visibili, non vi resta che rinunciare alla possibilità di adottare un gatto oppure limitare a quest’ultimo l’accesso alle aree esterne della casa.

Non solo balconi

Vivere al piano terra non vi esenterà affatto dalle responsabilità dei gatti di vostra proprietà: i felini infatti, innati cacciatori e predatori di piccoli animali, possono sterminare una notevole quantità di uccelli, lucertole, serpenti e roditori solo per puro divertimento. Per quanto possiate ritenere gratificante ricevere in dono le loro vittime o vederli giocare con i cadaveri, in realtà si tratta di un comportamento punibile penalmente. È considerato reato uccidere animali selvatici poiché protetti dalla legge, inoltre, molte specie di passeriformi in Italia sono ritenute persino in via d’estinzione.

I gatti che escono dal giardino possono andare incontro a numerosi pericoli ed essere maggiormente esposti alle malattie infettive feline. Per questo motivo, è consigliabile installare una rete metallica alta e con la parte superiore piegata verso l’interno, in modo da evitare che i felini possano arrampicarsi e scavalcarla agevolmente.

Un altro problema che affligge i proprietari dei gatti sono le finestre caratterizzate da sistema a vasistas, ovvero in grado di aprirsi verso l’interno formando un angolo in alto che lascia passare l’aria. L’apertura basculante infatti, può diventare un serio pericolo per gli animali che nel tentativo di uscire, o di rientrare, possono incastrarsi nella parte più stretta.

Tale problematica viene identificata dai veterinari come sindrome della vasistas, in cui la vena cava o l’aorta addominale può rimanere compressa e causare la paralisi o persino il coma e la morte. Ovviamente, i danni saranno maggiori a seconda del tempo che il piccolo resterà in quella posizione.