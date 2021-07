Pronto ad aprire nel Potentino il ponte tibetano più lungo del mondo. A Castelsaraceno appuntamento al 1° agosto

Ultimi preparativi per il ponte tibetano più lungo del mondo, 600 metri. Un’imponente opera ingegneristica che collega un canyon in Basilicata. Dal primo agosto sarà aperto al pubblico. L’opera ha richiamato l’interesse del Tg1 (il servizio in pagina)

“Un passo dopo l’altro, in equilibrio tra la natura selvaggia della Basilicata, sospesi a 80 metri di altezza. Adrenalina allo stato puro per 586 metri da percorrere con lentezza: è il ponte tibetano più

lungo del mondo”. Il servizio del Tg1 col racconto di Valentina Bisti sul “Ponte tra i due Parchi”, percorribile a partire dal primo agosto. Sarà possibile acquistare il biglietto nei prossimi giorni. Registrati e ricevi un alert per essere tra i primi a percorrere il ponte tibetano più lungo del mondo su www.visitcastelsaraceno.info.