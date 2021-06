Tito, stop a bevande in bottiglie di vetro e lattine per tutela della sicurezza e per preservare l’ambiente

Un provvedimento a tutela della sicurezza delle persone e per preservare l’ambiente. Entra in vigore un’ordinanza del Sindaco del Comune di Tito, Graziano Scavone, con la quale si ordina agli esercenti, a partire da oggi 21 giugno 2021 e fino al 12 settembre 2021, dalle ore 21:00 e fino all’orario di chiusura, il divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine.

La somministrazione dovrà, infatti, avvenire in bicchieri di carta o di plastica, nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, fatta eccezione per il servizio ai tavoli e per l’asporto. Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o lattine per il consumo di bevande sarà, inoltre, esteso alle aree pubbliche e aperte al pubblico.

«Ringrazio innanzitutto gli operatori commerciali – ha commentato il sindaco Scavone in una nota – per la collaborazione che vorranno assicurare nell’eseguire le disposizioni ed i cittadini che con il loro comportamento responsabile contribuiranno a ridurre i pericoli per gli avventori ed a mantenere un adeguato decoro in particolare lungo i corsi urbani della città, interessati per i prossimi mesi da concessioni di utilizzo di suolo pubblico».