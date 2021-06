“Guida x bene” arriva a Potenza. Lunedì 28/6 l’attività di prevenzione di Anpas Basilicata per la sicurezza stradale

L’appuntamento con la campagna di prevenzione a Potenza, lunedì 28 giugno, in piazza Don Bosco

“Buona Strada” è un progetto ideato da Anpas Nazionale, patrocinato dalla Polizia di Stato e realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annualità 2018 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all’art.72 del decreto legislativo n. 117/2017. Per promuovere la sicurezza stradale Anpas dal 12 giugno 2021 ha avviato un tour nazionale denominato “Giro d’Italia in sicurezza” e diffuso con lo slogan “Guida x bene”. 13 tappe che hanno toccato le principali piazze italiane.

Dopo Siracusa, Catanzaro Lido, Senigallia, Rimini, Rosolino Mare, Milano, Aosta, Torino, Viareggio, Città di Castello, Sperlonga, Capua, il tour si conclude a Potenza. Scopo della campagna è scoraggiare comportamenti imprudenti e dannosi per la sicurezza del singolo individuo ed intere comunità, perché alcol, droga, cellulari alla guida sono cattive abitudini di cui liberarsi. Dalla guida in stato di ebbrezza alla distrazione: tanti i comportamenti scorretti e pericolosi assunti da chi è in strada in auto, moto, in bicicletta o a piedi. Il sistema più efficace per difendersi da un rischio è conoscerlo. Questo tipo di conoscenza, per essere realmente utile, di solito comporta un livello di approfondimento che difficilmente può essere comunicato con un semplice spot radiofonico o televisivo.

Con Guida x Bene attraverso dimostrazioni pratiche e interattive sui livelli di consapevolezza del rischio, con l’illustrazione di pericoli e soluzioni correttive, con percorsi esperienziali, con un simulatore di ribaltamento auto, un simulatore di impatto, i volontari Anpas promuovono comportamenti virtuosi volti a contrastare abitudini scorrette e dannose per la salute delle persone e con effetti negativi sulla sicurezza stradale. “Guida x bene” è un momento importante di formazione ed informazione che si terrà a Potenza in Piazza Don Bosco dalle ore 17:30 alle ore 23:30 di lunedì 28 giugno. Il Giro d’Italia in sicurezza è un percorso condiviso. Per la realizzazione del progetto Anpas si è avvalsa del prezioso contributo di un pool di collaboratori: ACI (Automobile Club D’Italia), AIASF (Associazione italiana assistenti sociali), Ordine Assistenti sociali Calabria, Ordine Assistenti Sociali Sardegna, Società della Salute area pratese, Università Verde Bologna/Associazione Antartide, Coordinamento Toscano Gruppi Auto Aiuto, Associazione Cerchio Blu (in soccorso dell’emergenza).

Comitati regionali Anpas Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto, Croce Bianca di Bolzano, Croce Bianca di Tesero (TN).