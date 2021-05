Basilicata, maggio mese importante in tema di occupazione. Quasi 2.700 assunzioni

Il bollettino del Sistema informativo Excelsior indica +700 rispetto al mese scorso

Circa 2680 assunzioni, settecento in più del mese scorso, 560 in più di aprile 2020, soprattutto nel settore delle costruzioni e quello dei servizi turistici che movimentano il mercato del lavoro nel mese di maggio in Basilicata. E’ quanto emerge dal bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, che fornisce indicazioni tempestive a supporto delle politiche attive del lavoro grazie alla rete delle Camere di Commercio che indagano mensilmente i fabbisogni delle imprese territoriali. Rispetto alle mansioni, operai specializzati e conduttori di impianti assorbono quasi il 50% delle richieste aziendali, seguiti da professionisti del commercio e dei servizi. Per una quota pari al 69% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. In merito alla tipologia contrattuale, nel 30% dei casi i nuovi ingressi di maggio saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 70 saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Si concentreranno per il 56% nel settore dei servizi e per l’80% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Per una quota pari al 27%, infine, le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni; rispetto alla specializzazione, il 9% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici e il 7% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato.

E’ il sito della della Camera di Commercio della Basilicata (www.basilicata.camcom.it) che fornisce maggiori delucidazioni.

Fonte: Il Quotidiano del Sud