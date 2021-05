Cardium Emergency, in 12 tra dipendenti e docenti dell’I.I.S. Einstein-De Lorenzo di Potenza-Picerno formati per l’uso del defibrilaltore

Dodici dipendenti dell’I.I.S. “Einstein-De Lorenzo Potenza-Picerno”, scelti tra docenti e personale ATA delle tre sedi della scuola, sono stati impegnati nella frequenza di un corso di formazione all’uso dei defibrillatori (DAE), in grado di salvare la vita in caso di arresto cardiaco. L’attività rientra nel progetto denominato “Cardium Emergency”. Le sette ore di formazione, condotte dall’anestesista-rianimatore dott. Corrado De Martino e da un team composto da medici, infermieri e formatori, sono state svolte nell’aula magna dell’istituto, con l’ausilio di strumenti tecnici altamente specializzati. A condurre la formazione, i volontari della onlus sanitaria “Corpo soccorso Emergency”, presieduta dal dottor Salvatore Azzato e impegnata dal 2016 in Basilicata a diffondere la cultura della defibrillazione precoce e, in generale, del volontariato in campo medico. La onlus, attiva già nella formazione in numerose scuole e nei centri commerciali più grandi della regione, intende formare, in prospettiva degli eventi che vedranno Potenza “Città dello sport 2022”, un grande numero di volontari, per cercare di preservare il bene più prezioso, quello della vita. Sempre nel capoluogo lucano, non appena sarà completata la Piazza di Parco Aurora, la Onlus donerà un totem con defibrillatore.