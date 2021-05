Pro e contro delle scommesse online

Da quando sono nate e si sono sviluppate a livello globale, le scommesse online hanno rivoluzionato il panorama generale di questo settore d’intrattenimento ludico. Il passaggio dal reale al virtuale ha modificato approccio e metodologie di interazione e sviluppo stesso del betting. Ciò ha portato a valutare nella stragrande maggioranza dei casi in modo positivo tale innovazione. Tuttavia esistono al contempo anche dei contro: andiamo a vedere insieme gli uni e gli altri.

Vantaggi del betting online

Partendo dai pro, dunque dai vantaggi introdotti dal passaggio al digitale delle scommesse, in primo luogo emerge la comodità. Se in passato, infatti, bisognava per forza di cose recarsi al centro scommesse per poter usufruire di tale servizio, oggi tutto è diventato a portata di click.

Con l’introduzione di dispositivi mobili quali smartphone, portatili etc. è cambiata anche l’accessibilità e l’interazione con questa forma d’intrattenimento ludica. Essa, basandosi su siti e piattaforme, necessita di due cose sostanzialmente: un dispositivo che possa collegarsi ad Internet ed eventuali credenziali.

Insomma, il mondo del betting, con la sua trasposizione virtuale, si è reso alla portata di tutti in qualunque parte del mondo. In secondo luogo poi, non da meno è l’innumerevole nascita di siti online di scommesse che offrono bonus d’ingresso idonei a rendere il gioco non dispendioso ma fruibile da una vasta gamma di utenti.

Infine, troviamo la grande varietà di eventi oggetto di betting online con la novità delle puntate live che da qualche anno a questa parte ha calamitato l’attenzione di appassionati di scommesse e non solo, rendendo il tutto più appetibile.

Svantaggi del betting online

Fino ad ora abbiamo evidenziato i molteplici vantaggi portati dalle scommesse online, vai qui per un esempio. Tuttavia persiste tra alcuni una convinzione, che è poi il principale contro: la mancanza del fascino della scommessa reale. Si tratta di quella perdita in un certo senso della giocata di una volta (ad esempio la schedina) che era occasione di incontro anche tra amici.

Il passaggio al virtuale ha comportato senza ombra di dubbio numerosi miglioramenti a tutto il settore del betting. Ma è altresì vero che il digitale non riesce e forse non riuscirà mai a restituire quelle sensazioni che si possono provare nel gioco materiale. Quel contesto di goliardia tra compagni di una vita che si ritrovano in un bar (perché prima era lì che si sviluppava l’anticamera della scommessa) non esiste quasi più.

Il risultato di tutto questo è il venir meno dell’emozione per fare spazio ad una fredda trasposizione virtuale “dell’azzardo”. Per quanto siti e portali arricchiscano il banchetto con bonus ed offerte attraenti, esse non bastano di certe a colmare il vuoto sopra citato.

Riepilogando, dunque, è ovvio che i pro sono maggiori dei contro e non poteva che essere così sul piano della funzionalità, accessibilità e comfort assunti dal servizio di betting con il suo passaggio all’online. Ma ciò non significa ignorare un altrettanto importante componente del gioco, che risiede nell’attesa della vincita o della perdita ma condivisa con altri e non al chiuso della propria stanza davanti da un cellulare o un pc.