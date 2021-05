Emergenza Covid-19, tre Comuni passano in ‘zona rossa’. Revoca per Balvano, Rionero in Vulture e Garaguso

Emergenza Covid-19, il presidente Bardi emana l’ordinanza n.27.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato l’ordinanza n.27 con la quale, a partire da oggi 16 maggio al 23 maggio, si dispone la zona rossa nei comuni di Anzi, Pietrapertosa e Rivello (provincia di Potenza). Inoltre, è confermata la zona rossa per il territorio comunale di Acerenza e Ripacandida (Provincia di Potenza), e Rotondella (provincia di Matera), sempre fino al 23 maggio. Con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire dal 16 maggio, della zona rossa per i territori comunali di Balvano e Rionero in Vulture (provincia di Potenza) e Garaguso (provincia di Matera).

L’ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.