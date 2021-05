Vaccino anti-Covid, In Italia superate 20 milioni di dosi somministrate: 6 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale

1.5.2021 – Superate alle ore 17:00 di oggi in Italia le 20milioni di dose di vaccino somministrate. Mentre sono 6.027.870 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, ricevendo anche la seconda dose. E’ questo il risultato raggiunto in quattro mesi di vaccinazioni, dopo il VDay di fine dicembre. In Italia sono state consegnate ad oggi 22.558.660 di dosi, di cui 20.111.976 somministrate, pari all’89,2 %. Tra le regioni che sono più avanti con le somministrazioni, la Liguria (95,2 %), Marche (93,7 %), Umbria (92,9 %), Emilia Romagna (92,3 %) e Molise (91,2 %). A chiudere la classifica, all’ultimo posto la Calabria (81,4 %), Sicilia (83,1 %), Provincia Autonoma di Bolzano (85,5 %). Sardegna (86,4 %) e Basilicata (86,9 %).

I vaccini somministrati. Per la maggior parte Pfizer/BioNTech (15.612.480 dosi), poi Vaxzevria (AstraZeneca, 4.810.680), Moderna (1.995.700) e appena 179.800 dosi di Janssen. Somministrazioni effettuate nei 2451 punti vaccinali in Italia, compresi quelli temporanei. Tra le categorie che hanno ricevuto più somministrazioni, gli Over 80 (6.197.593), Operatori Sanitari e Sociosanitari (3.244.145), Soggetti fragili e caregiver (3.133.893) e Fascia di età 70-79 anni (3.017.946).

Da alcuni giorni in Italia vengono registrate circa 500mila somministrazioni quotidiane.

Maggio è un mese importante per la vaccinazione in Italia. Infatti, nelle prossime settimane, all’Italia dovrebbero essere consegnate circa 17 milioni di fiale. A giugno, circa 30 milioni. Di queste dosi, 7 milioni sono di Astrazeneca.

Claudio Buono