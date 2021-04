La Basilicata oggi è la seconda tappa di “Ti racconto l’Italia”, il progetto di TikTok dedicato al racconto creativo dello straordinario territorio italiano

Il viaggio di 20 settimane alla (ri)scoperta della creatività e delle tradizioni italiane, regione per regione arriva in Basilicata oggi 28 aprile. I contenuti dedicati alla Basilicata si possono scoprire, creare e condividere con gli hashtag #TikTokBasilicata e #CapitaleDellaCultura I video con le bellezze lucane conquistano la community di TikTok in Italia e all’estero

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia – dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali – arriva nella seconda delle venti regioni italiane: la Basilicata, terra ricca di montagne costellate da suggestivi borghi, di testimonianze storiche e bellezze naturali, a cui di uniscono colori, profumi e sapori genuini. La community potrà raccontare aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia, #TikTokBasilicata e #CapitaleDellaCultura. Ti Racconto l’Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

La Basilicata fa innamorare la community TikTok, in Italia e all’estero i paesaggi mozzafiato conquistano i creator – La Basilicata e tutte le sue bellezze – conosciute e meno note – sono in grado di conquistare da sempre i turisti e anche gli abitanti stessi. Questa terra offre le acque cristalline di Maratea, l’incantata città di Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019, e le Tavole Palatine, sito archeologico con i resti di un tempio dorico: paesaggi incredibili che ispirano la creatività della Community TikTok, in Italia e all’estero. I due travel creator Lloyd Griffiths e Yaya Onalaja-Aliu (@handluggageonly) hanno dedicato una serie di bellissimi video a Matera e al territorio circostante raccontando le sue bellezze e offrendole ad una ampia e curiosa community internazionale: bellissimo il racconto dei piatti della tradizione locale, la visita a Castelmezzano e le foto mozzafiato scattate tra i Sassi di Matera.

5 buoni motivi per visitarla li suggerisce anche Nicola Bartolini (@vivereviaggiandoo). Chi cerca luoghi poco conosciuti o abbandonati, come Craco, uno dei borghi più suggestivi d’Italia, troverà molti spunti sul profilo da @siwecantravel. C’è, infine, anche chi racconta la regione in versione “PolkaTiPolka”, come fa la giovane cantante Veronica Lerna (@vironica.lerna).

I lucani sanno anche farci ridere, come Alessandra Montano (@stitcherellandra_), giovane ragazza con la passione per la comicità che crea video ricchi di (auto)ironia, e imparare: Federico Cosentino (@federicovet), condivide le sue conoscenze veterinarie e il suo amore per il mondo animale con i brevi video su TikTok. Un paesaggio come quello Materano è perfetto anche come sfondo per i video sportivi di Maria Paradiso (@mariaparadisoo), una giovane ragazza che condivide sulla piattaforma la grande passione per lo yoga e il ballo.

L’evoluzione di TikTok – La valorizzazione della cultura locale e l’integrazione con il territorio sono stati gli elementi che hanno permesso a TikTok di creare fin da subito un forte legame con la community, stimolandola a esprimere la propria creatività in tutte le forme possibili: dalla musica alla comicità, dallo sport alla recitazione, dalla moda alla cucina e alla cultura. La varietà dei contenuti presenti in piattaforma mostra come TikTok, in meno di tre anni, sia diventato un luogo centrale per le tendenze sociali e culturali, ha stimolato nuove modalità di intrattenimento, ma anche di fruizione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento – come il filone di contenuti educativi raccolti sotto l’hashtag #ImparaConTikTok con cui apprendere divertendosi che conta quasi 8 miliardi di visualizzazioni.

#tiraccontolitalia: il viaggio nelle culture regionali su TikTok – Il progetto, partito ufficialmente il 19 aprile, durerà 5 mesi, toccando di settimana in settimana tutte le regioni italiane, per sottolineare il legame profondo che, in meno di tre anni, la piattaforma ha creato con la cultura e la realtà italiana. Tra i protagonisti anche i quattro ambassador, che accompagneranno il racconto dell’Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo. Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni. Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l’hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle successive settimane hashtag dedicati alle singole regioni.

Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso “Ti Racconto l’Italia”, promosso da TikTok in collaborazione con Nikon. Gli utenti che utilizzeranno l’hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale (#TikTok + regione), potranno vincere un Nikon Z50 Video Vlogger Kit. Una giuria d’eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile.