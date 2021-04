La bestie sono alcuni ‘uomini’. Abbandonati nel Potentino, a Latronico, 17 cuccioli di cane nei cartoni

E’ proprio così, in molti casi la vera bestia è l’uomo. Ha ragione Vincenzo Castellano, vicesindaco di Latronico, comune del Potentino, che nei giorni scorsi ha pubblicato un post, corredato da foto, dopo che ignoti hanno abbandonato in alcuni cartoni ben 17 cuccioli di cane. Ecco il suo messaggio.

Una frase fatta? Stasera ho avuto la conferma che non è così. Poco dopo le 19:00 ho ricevuto segnalazione telefonica da parte di un concittadino con la quale riferiva di aver trovato dei cuccioli di cane abbandonati all’interno di scatole in un’area del nostro territorio comunale. Insieme all’Assessore Franca Gesualdi ci siamo subito fiondati sul posto. Lo spettacolo era da stringere il cuore: diciassette bellissimi cuccioli abbandonati e destinati a morte certa! Per fortuna li abbiamo consegnati al canile comunale e, grazie all’aiuto di Antonio Milione, messi al sicuro. Purtroppo per chi ha effettuato l’abbandono disponiamo delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza (utilissime, come sempre!) e numerosi altri elementi per risalire al trasgressore. Abbandonare gli animali è reato (articolo 727 del codice penale) e pertanto domani non avrò nessuna pietà nel segnalare in via scritta ed ufficiale l’accaduto ai Carabinieri ed alla Polizia Locale. Per il momento invito tutti coloro che amano gli animali ad adottarne uno, le foto degli sfortunati cagnolini saranno caricate domani sulla pagina ufficiale del Canile Comunale di Latronico.

Intanto, ci sono anche le persone, quelle vere, e non come le bestie che abbandonano, che hanno già avanzato richiesta di adozione dei cani. Con l’augurio che si possa arrivare all’individuazione delle bestie. Al più presto.