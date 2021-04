Contagi in calo in tutta Italia. Ad esclusione della Basilicata, che fa registrare un +10,8 % nell’ultima settimana

I dati del contagio, si chiude la settimana del grande calo dei nuovi casi: -25%. Ma non in Basilicata..

In calo i casi di contagio da Covid-19 in Italia, ad esclusione di Basilicata e Sicilia. Mentre la frenata dell’epidemia è netta, almeno a guardare i numeri, non sembra la stessa cosa in terra lucana e siciliana. Quasi tutte le Regioni hanno i dati in discesa. Solo in Sicilia e in Basilicata sono in salita. A darne notizia è “La Repubblica” (nell’articolo pubblicato qui, visibile per gli abbonati al sito di Repubblica) In Basilicata, si passa dai precedenti 870 casi settimanali, ai 966 casi, vale a dire, +94 (+ 10,8 %). Mentre in tutte le altre Regioni italiane e province autonome, il dato è in netto calo, in media del 25 %. Alcune regioni, come Veneto e Lombardia, fanno registrare un calo del 36 e 35 %.

In Italia, un quarto dei casi in meno in una settimana. In numeri, il calo è di 34.846 casi, cioè del 25,5%. Si tratta del quarto dato in discesa consecutivo. Numeri come questi non si erano mai registrati.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono in calo, dopo quasi un mese di crescita. La riduzione nell’ultima settimana è di 1.299 ricoveri in meno: domenica 4 aprile erano 32.135, domenica 11 aprile 30.836. In una settimana, giù anche i ricoveri in terapia intensiva: -118, vale a dire -3,1 % in una settimana. Con dato aggiornato a ieri, in Basilicata sono 190 le persone ricoverate nei reparti Covid degli ospedali di Potenza e Matera. Di questi, 13 sono in terapia intensiva: 7 al “Madonna delle Grazie” e 6 al “San Carlo”.

Claudio Buono