Pubblicato sul prestigioso “European Journal of Cancer” uno studio della Oncologia del ‘San Carlo’ di Potenza

European Journal of Cancer è tra le migliori e più lette riviste internazionali di oncologi ed ha ospitato sulle sue pagine uno studio della Oncologia dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza diretta da Domenico Bilancia

Ad annunciarlo è la direzione aziendale che si congratula con i medici per lo studio condotto, ‘affinchè sia questa la direzione giusta per implementare le nostre strutture ospedaliere: innovazione, studio e ricerca rappresentino la nostra stella polare, quale guida per rafforzare la qualità della offerta’. Lo studio in questione è stato ideato e coordinato da Gerardo Rosati, medico della Oncologia del nosocomio potentino, ed è stato possibile grazie alla collaborazione degli statistici dell’Istituto Mario Negri di Milano. Esso ha analizzato se in un campione di quasi 700 pazienti anziani ci fossero delle differenze in termini di risultati rispetto ai pazienti più giovani quando trattati con la stessa chemioterapia utilizzata per ridurre il rischio di una recidiva dopo intervento chirurgico eseguito per un carcinoma del colon. Lo studio originario (TOSCA) ha compreso oltre 3.700 pazienti in tutta Italia e la unità operativa di Oncologia del ‘San Carlo’ si è particolarmente distinta nell’occasione avendo arruolato 137 casi, risultando il secondo centro più importante a livello nazionale. L’argomento in questione è molto dibattuto e seguito nella pratica clinica quotidiana da ogni oncologo medico, visto il numero delle persone anziane in costante crescita in Italia e, più in generale, nei paesi occidentali. Lo studio ha dimostrato che negli anziani può esserci una perdita di beneficio della chemioterapia, ma questo è condizionato dai fattori prognostici più sfavorevoli rispetto ai più giovani e dalla scarsa attitudine degli stessi a tollerare la chemioterapia e i suoi eventi avversi.